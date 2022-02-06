Melih Gökçek tokadı yapıştırdı! Derya Büyükuncu'nun skandal paylaşımına bomba cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından eşi Emine Erdoğan'la birlikte koronavirüse yakalandığını duyurmuş ve bu haberin ardından siyasi partilerin liderleri başta olmak üzere pek çok kişi geçmiş olsun dileklerini paylaşmıştı.

Ancak eski milli yüzücü ve 2011 Survivor birincisi Derya Büyükuncu'dan skandal bir paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından helva görseli paylaşarak, "Koronavirüs olmuş ve dua istiyor. Ediyoruz, ediyoruz, merak etmesin. 20 tencere helvayı yapmaya başladım. Zamanı gelince bütün mahalleye dağıtacağım" ifadelerini kullanan Büyükuncu'ya en sert yanıt eski Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek'ten geldi.

Paylaşımında Gökçek, "Bu adamın elinden milli sporcu unvanı alınmalı. Gitsin kendini hangi ülkeye yakın görüyorsa sporculuğunu orda yapsın" ifadelerini kullandı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la ilgili eski milli yüzücü Derya Büyükuncu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma sert tepki gösterdi.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Sayın Emine Erdoğan'ın Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamalarının ardından, Derya Büyükuncu'nun kendi sosyal medya hesabı üzerinden yapmış bulunduğu paylaşım, spor ahlakına ve sportmenliğe aykırıdır.

Derya Büyükuncu'nun söz konusu söylemleri ile halkı kin ve nefrete sürükleme amacı taşıyan bu vahim paylaşımları ne spor ahlakına, ne insanlığa, ne de hangi siyasi görüşten olursa olsun bu kadim coğrafyanın örf ve geleneğine yakışmamaktadır. Bu vahim söylemleri nedeniyle şahsım ve başkanı olduğum Türkiye Yüzme Federasyonu adına kendisini şiddetle kınıyoruz."