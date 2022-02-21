Melih Gökçek ‘Şerefimi temin ediyorum’ diyerek AK Parti'nin son oy oranını açıkladı

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, katıldığı bir televizyon programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gökçek canlı yayında, Ankara ve İstanbul'daki oy oranlarına değinerek, "Bugün biz Ankara'da seçim yapsak, Allah'ın izniyle gitti." dedi. Ankara'daki oy durumunun sorulması üzerine Gökçek, "Neticeyi şimdi söylemeyeyim, şerefimi temin ediyorum, öndeyiz." ifadelerini kullandı.

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, bir televizyon programına konuk olarak, önümüzdeki seçimlerde Ankara ve İstanbul'daki oy oranlarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İstanbul'da şu anki durum 53'e 47

Melih Gökçek, "Bugün biz Ankara'da seçim yapsak, Allah'ın izniyle gitti. İstanbul'da zaten yeni anket yapıldı. İstanbul'da şu anki durum 53'e 47. AK Parti net 6 puan geçti. Seçime kadar bu 6 puan en az 16 puan olur." ifadelerini kullandı.

Şerefimi temin ediyorum

Gazetecinin Ankara'daki durumu sorması üzerine Gökçek, "Neticeyi şimdi söylemeyeyim, şerefimi temin ediyorum, öndeyiz." dedi.