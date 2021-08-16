  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Devrilen kepçenin altında kaldı
FETÖ şüphelileri kaçmaya çalışırken yakayı ele verdi!
Fas'ta feci yangın: 700 hektar kül oldu
MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Gündem Melih Gökçek paylaştı: Madem seçtiniz...
Gündem

Melih Gökçek paylaştı: Madem seçtiniz...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-16 19:33:00 - 2021-08-16 19:38:13
Melih Gökçek paylaştı: Madem seçtiniz...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başlatılan projelerin üzerine konan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yaptı.

İmamoğlu ile ilgili 'Seçmeseydiniz' yazan bir billboard görselini Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Madem seçtiniz, 2 yıl daha çekeceksiniz" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay