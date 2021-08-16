Melih Gökçek paylaştı: Madem seçtiniz...
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşımda bulundu.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, başlatılan projelerin üzerine konan CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili paylaşım yaptı.
İmamoğlu ile ilgili 'Seçmeseydiniz' yazan bir billboard görselini Twitter hesabından paylaşan Gökçek, "Madem seçtiniz, 2 yıl daha çekeceksiniz" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım: