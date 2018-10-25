Mart 2019’da yerel seçimler için sandık başına gidilecek. Vatandaşların en çok merek ettiği ise İstanbul ve Ankara’da siyasi partiler kimi aday gösterecek. MHP, daha önceden İstanbul’da aday göstermeyeceklerini açıklamıştı. MHP’nin Ankara adayına çevrildi. MHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının Melih Gökçek olacağı iddia edildi. Melih Gökçek’in MHP’den aday olması iddialarına AK Parti’den Hayati Yazıcı son dakika cevap verdi. Peki Melih Gökçek MHP'den aday olur mu?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, katıldığı bir televizyon programında Melih Gökçe’in adaylığı konusunda son dakika açıklamalarda bulunu. Hayati Yazıcı Gökçek ile ilgili şunları söyledi: “Benim gündemimde böyle bir konu yok. Bu konularda biraz mesafeliyim. Onun için görüş bildirmeyeceğim. Sözünü ettiğiniz kişi, bizim partimizde belediye başkanlığı yaptı, görevini bırakması istendi. Gökçek'in görevden alınması iş olsun diye istenmedi. Bunun ötesinde bir yorum yapmayacağım. Bizim seçim takvimi çalışmamız karara bağlanmadı. Hazırlıklar tamamlandı. Önümüzdeki hafta MYK toplantımız var, orada takvim netleşir. Çalışmalarımızı tahminen söylüyorum, aralık ayı sonuna kadar bitiririz. İttifak eden partiler ne kadarsa bir önceki seçimde aldıkları oyların toplamı yazılıyor. Bu bir öngörüdür. Siyasette matematik yok. Partiler arasında ittifak yaptık şeklinde bir deklerasyon olmasa bile sandıkta bu ittifak yapılır.”