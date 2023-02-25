Melih Gökçek, Lütfü Savaş'ın skandal görüntülerini paylaştı!

Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden biri de Hatay oldu.

Hatay Büyükşehir Beledieye Başkanı Lütfü Savaş'ın istifa edip etmeyeceği de kamuoyunda tartışıldı.

Lütfü Savaş'ın 2018'de seçim çalışmaları kapsamında ilçelere ve köylere ziyaret gerçekleştirdiği sırada köylülere hakaret ettiği o anlar yeniden dolaşıma sokuldu.

Lütfü Savaş ziyareti sırasında, geçen seçimlerde kendisine oy vermeyen köylülere hizmet yapmayacağını söyleyerek "Siz bizi adam yerine koyacaksınız biz de sizi adam yerine koyacağız. Niye mecburum ki? Bu kadar net. Oy vermiyorsunuz konuşuyorsunuz" demişti.

O görüntüleri paylaşan eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, şunları yazdı:

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