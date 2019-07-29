Melih Gökçek 'kanıma dokunuyor' dedi ve ekledi: Eli silah tutan cepheye gönderilmeli

Son günlerde çok konuşulan Suriyeliler tartışmasına Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek de dahil oldu.

Gökçek, Suriyelilerle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Suriye'de katliam vardı, cinayet vardı, Suriye'den kaçtı bize sığındılar, Avrupa kapıları kapatırken biz açtık. Baştan ben olmak üzere tüm AK Partililer 'Bu gelenler bize emanet, aynı şey başımıza gelse biz ne yapardık? Suriyelilere sahip çıkmak insanlık, Müslümanlık gereğidir' dedik.

'Bunların oturması kanıma dokunuyor'

Suriyelilere ev sahipliği yapmak, vicdani ve insani borcumuzdur. Hem Türkiye'nin güvenliği hem Suriyelilerin topraklarına geri dönmesi için Türk ordusu mücadele veriyor. 30 bin kişilik ÖSO ordu Türk ordusu ile beraber mücadele yürütüyor.

Bütün bunlar olurken askerlik yaşında Türkiye'de bulunan birçok Suriyeli maalesef kafelerde keyif çatıyor, sahillerde boy gösteriyor. Kesinlikle mültecilere kol kanat gerilmesine karşı değilim ama biz savaşırken bunların oturması kanıma dokunuyor.

'Yeni bir politika şart'

Yeni bir politika şart. Türkiye'de yaşayan 35 yaşın altında eli silah tutan ne kadar Suriyeli varsa Türkiye'de kurulacak kamplarda askeri eğitime alınmalı ve Suriye cephesine gönderilmeli.

Suriyeli çocuklar, kadınlar, yaşlılar ve engelliler bize emanet. Başımızın üzerinde yerleri var. Biz onlara bakalım. Ama 35 yaş altı Suriyeliler çarpışsın ve ülkelerini teröristlerin elinden tekrar alıp çoluk çocuklarını ülkelerini döndürsün. Önce Suriyeli gençlere çağrım; dernekleriniz vasıtasıyla hem Suriyeli hemşehrilerinize hem Türk devletine çağrıda bulunup cepheye gitmek istediğini açıklayın. Göreceksiniz Türkiye'de Suriyeli tartışması bir anda bitecektir.