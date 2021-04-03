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Gündem Melih Gökçek isyan etti: Nedir bu?
Gündem

Melih Gökçek isyan etti: Nedir bu?

Daha önce Hacı Bayram Veli türbesinde motosikletle drift yaptıran Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, şimdi de türbedeki havuzların nözüllerini söktü. Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek isyan ederek, "Nedir bu Hacı Bayram düşmanlığı?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-04-03 16:42:00 -
Melih Gökçek isyan etti: Nedir bu?

Yaptığı hizmetlerden çok skandallarla gündeme gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yine tepki çeken bir olaya imza attı.

Daha önce Ankara'nın cazibe merkezlerinden birisi olan Hacı Bayram-ı Veli türbesinde motosikletle drift yaptıran Yavaş yönetimi, bu kez de türbenin havuzlarındaki renkli nözülleri söktü.

Yavaş yönetimin türbeye karşı olan bu tavrı vatandaşı çileden çıkarttı.

Melih Gökçek de sosyal medya hesabından Yavaş yöentimindeki Ankara Büyükşehir Belediyesine isyan etti. Gökçek yaptığı paylaşımda; "Nedir bu Hacı Bayram düşmanlığı, Mansur'un adamları dün Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yapma saygısızlığı gösterdi. Mansur bugün de Hacıbayram'da dini müzik eşliğinde renkli nözüllerle su gösterisi yapan havuzun nözüllerini söktürdü." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Kayserili

mansurda gelecek seçim esmesi dahi okunmatacakya gündemde kalmak söz veriode yapamadığı projeleri halkın gündeminden düşürmek için böyle alçaklıkları yapıyor Mansur sonunu hızlandırıyor selam ve dua ile
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