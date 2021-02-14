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Siyaset Melih Gökçek isim verdi! 'Korkudan beni engelledi'
Siyaset

Melih Gökçek isim verdi! 'Korkudan beni engelledi'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'nin tartışmalı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisini sosyal medyadan engellediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-02-14 14:09:00 -
Melih Gökçek isim verdi! 'Korkudan beni engelledi'

Seçimlerden önce tümTürkiye'yi kucaklayacağını açıklayan ve cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda gazlanan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hamleleri tartışılmaya devam ediyor.

Kendisine yönelik en ufak eleştiriyi kabul etmeyen ve üstüne sosyal medyadan insanları engellemeye başlayan Ekrem İmamoğlu, son olarak Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e Twitter'dan engel koydu.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından paylaşan Melih Gökçek, 'Ekrem İmamoğlu'nun beni engellediğini biliyor muydunuz? Neden korktu ki?' dedi.

Sosyal medya kullanıcıları ise 'Gerçekleri duymamak için engellemiştir' yorumlarını yaptı.

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