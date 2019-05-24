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Melih Gökçek ihale tartışmasında çağrı yaptı: Var mı cesaretin Mansur Yavaş?

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın ihale iddialarına sosyal medya hesabından yanıt verdi.

24 Mayıs 2019 Cuma 23:43

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP'li Mansur Yavaş'ın 'Onların 1 katrilyona yaptıkları ihaleyi biz bu yılın fiyatıyla 188 milyon liraya tamamlamış olduk' açıklamalarına sert tepki göstererek, "Yalan söyüyorsun Mansur Yavaş, ihaleyi bizim dönemimizden pahalıya yaptın" dedi.

Melih Gökçek, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a sosyal medya üzerinden sert çıktı.

Gökçek yaptığı paylaşımda, "Mansur Yavaş bugün İstanbul'da yaptığı konuşmada bizim 1 katrilyona yaptığımız ihaleyi 188 milyona verdiklerini söylemiş. Yalan söylüyorsun Yavaş. İhaleyi bizim dönemimizden pahalıya yaptın" dedi.

"Var mı cesaretin"

Melih Gökçek, Yavaş'tan cevap beklediğini söyleyerek, "Benim zamanımda yapılan ihale seninkinden pahalı ise ben bundan sonra siyaset yapmayayım. Ama senin ihalen benimkinden pahalı ise belediye başkanlığından istifa et. Var mı cesaretin" dedi.

Gökçek, belediyenin hafriyat gelirleriyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Hatırlıyor musun Mansur Yavaş? Belediye Başkanı olunca hafriyattan 5 milyar para kazanacağını söylemiştin Belediyeden resmi olarak hafriyat gelirini sordum. Cevap olarak "Sorunuz ticari sır kapsamındadır. Cevap veremiyoruz" dedilerç Yalancının mumu yatsıya kadar yanar derler. Atmak kolay" dedi.

 

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Haber Tarihi: 24 Mayıs 2019 Cuma 23:43
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Mansur Yavaş

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