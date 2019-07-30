Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz' Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti'deTBMM Grup Başkanvekilliği görevinden alınan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na sahip çıktı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, "İnşallah Yavuz Ağıralioğlu ile aynı saflarda mücadele ederiz" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından TBMM Grup Başkanvekilliği görevinden alınan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na AK Parti kanadından ilk sahip çıkan isim Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu. Gökçek, yaptığı açıklamada, "Meral Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu milli çıkışı nedeniyle görevinden aldı... Böyle insanlara sahip çıkmak boyun borcudur. Umarım önümüzdeki yıllarda aynı saflarda mücadele ederiz" dedi.

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