0553 313 94 23

Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İYİ Parti'deTBMM Grup Başkanvekilliği görevinden alınan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na sahip çıktı.

30 Temmuz 2019 Salı 12:49
Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Melih Gökçek, "İnşallah Yavuz Ağıralioğlu ile aynı saflarda mücadele ederiz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından TBMM Grup Başkanvekilliği görevinden alınan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'na AK Parti kanadından ilk sahip çıkan isim Ankara'nın eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu.

Gökçek, yaptığı açıklamada, "Meral Akşener, İYİ Parti Grup Başkanvekili Yavuz Ağıralioğlu'nu milli çıkışı nedeniyle görevinden aldı... Böyle insanlara sahip çıkmak boyun borcudur. Umarım önümüzdeki yıllarda aynı saflarda mücadele ederiz" dedi.

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 12:49
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Yavuz Ağıralioğlu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele geçirildi
    1. Van'da 17 kilo 402 gram eroin ele..
    2. Altın fiyatları
    3. Bakan Turhan: "Yılda ortalama 135..
    4. Sanofi ve Birgi Mefar, Türkiye’ye 6..
    5. "Kaşıkçı cinayetinde hala..
    6. Salihlispor’dan TFF 1. Ligi’ne..
    7. Fethiye’de kaçak tütün ve alkol..
    8. AK Parti İl Yönetim Kurulu toplantısı..
    9. Daha temiz bir Darıca için ekip kuruldu
    10. Balaban içmelerine yoğun ilgi
    11. Aydınlı muhtar kazada hayatını kaybetti
    12. Trump'tan çarpıcı açıklama! 'İran..
    13. Su havuzuna düşen yavru domuzu itfaiye..
    14. Başkan Büyükkılıç, Hava İkmal Millet..
    15. Adanalılar, İzmir’de Tanıtım..
    16. Tarım arazileri satışında son gün 16..
    17. Kalyon Garaj Prototipleme ve..
    18. Doğada kalpleri mutlulukla atıyor
    19. Bosnalı gençler Kocaeli’ye hayran kaldı
    20. Isparta’da Kurban Bayramı’nda Aşevi..
    21. Bieyder’den Kaymakam Güven’e ziyaret
    22. Mevsimlik işçilere ait biçerdöver yandı
    23. Brüksel Kraliyet Sarayı kapılarını..
    24. Rektör Kazım Uysal’dan, Vali Toraman’a..
    25. Hisarcık’lı genç yazar Mehmet..
    26. Yeşilboğaz’dan Başkan Yılmaz’a ziyaret
    27. Alex de Souza, Almanya’da..
    28. Kurban kesim ve satış yerlerinde..
    29. Malezya Sultanı yemin ederek resmen..
    30. Magandaların saldırısına uğrayan..
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ahmet Davutoğlu'nun grubu harekete geçti! Çok sert sözler
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Ünlü Ekonomist 'kur spekülatörleri'ne böyle cevap verdi: Dolar 16,05 olcak
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Doğu Perinçek'ten S-400 açıklaması
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Iraklı liderden bomba tehdit! Sonları Saddam Hüseyin gibi olacak
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması
    Rusya'dan kritik Su-57 açıklaması

    Günün Karikatürü

    30 Temmuz 2019
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Tüm dengeler değişecek! Türkiye ve Rusya...
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!
    Yeni 'Müslüman dünya' düzeni için ilk adım!