Melih Gökçek, Ekrem İmamoğlu'na ayarı verdi! "Devletin valisine it diyen adamdan..." Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Ordu Valisi Serdar Yavuz'a it diyerek hakaret eden CHP'nin İBB adayı Ekrem İmamoğlu'na Twitter'dan cevap verdi.

Ordu Valisi Serdar Yavuz’u hedef alarak hakaret eden CHP'li Ekrem İmamoğlu'na bir cevap da, Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek'ten geldi. "Devletin valisine it diyen adamdan..." Sosyal medya platformu Twitter'dan paylaşım yapan Melih Gökçek, "Olayda İmamoğlu % 100 haksız. Velev ki haklı... Valiye “it” diye hakaret etme hakkını nereden alıyor? Lütfen herkes elini vicdanına koyup cevap versin... Devletin valisine it diyen adamdan belediye başkanı olur mu?" ifadelerini kullandı. İşte Melih Gökçek'in o paylaşımı..

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