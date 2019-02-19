Melih Gökçek, CHP'li vekili canlı yayında fena bozdu! "İddiaya var mısın?" Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, canlı yayında Ankapark ile ilgili asılsız iddialarda bulunan CHP'li Gamze Taşcıer'le iddiaya girmek için, programın moderatörü Ahmet Hakan'a açıklama gönderdi.

CNN TÜRK ekranlarında yayınlanan Tarafsız Bölge programına, Melih Gökçek'in CHP'li vekile önerdiği iddia damga vurdu.



CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer'inAnkapark'ın maliyeti ile ilgili iddiaları üzerine programda tartışma yaşandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, programın moderatörü Ahmet Hakan'a açıklama göndererek CHP'li Gamze Taşcıer'le iddiaya girmek istedi. "Hanımefendi benimle iddiaya var mı?" Gökçek gönderdiği açıklamada, "Ankapark dünyadaki benzer tema parklara göre en ucuz tema parktır. Hanımefendi benimle iddiaya var mı? Bugünkü rayiç bedelle 250 milyon dolardır. Benzer tema parklar ise 3 ila 7 milyar dolardır. İddiaya girmiyorsa yalan söylediğini kabul etsin. İddiaya giriyorsa iddianın ne olacağını programın konukları belirlesin" dedi. Gamze Taşcıer, Gökçek'in bu resti karşısında "Ankapark'ın maliyeti için resmi belge göndersin" diyerek idddiaya girmekten kaçındı.

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