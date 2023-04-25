Melih Gökçek, Cemal Enginyurt'u kendi sözleriyle vurdu: Ekrem İmamoğlu projedir

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye 14 Mayıs'ta tarihi seçime gidiyor.

Bebek katili PKK'nın siyasi kolu HDP'nin güdümüne giren CHP, Demokrat Parti milletvekili Cemal Enginyurt'u listesinden aday gösterdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Enginyurt'u CHP'nin cumhurbaşkanı yardımcısı adayı olarak öne sürdüğü İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na söylediği sözler üzerinden avladı.

Gökçek'in "Tombilik sen neler anlatıyorsun öyle. Bu durumda sen yabancılara uşaklık yaptığını resmen itiraf ediyorsun" ifadelerini kullandığı paylaşımda Enginyurt İmamoğlu için şunları söylüyor:

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"İmamoğlu iktidardan intikam almak isteyenlerin projesidir"

"Ekrem İmamoğlu bir projenin Türkiye'deki parçasıdır. Bu proje de HDP desteklidir. Güneydoğu'da özerk bir yapı kurulması için söz verilmiştir. Pazarlık yapılmıştır, Ekrem İmamoğlu da bu pazarlığın içerisindedir. O sebeple bunlara şirin görünmekten öteye gidemez. Gitmesi mümkün değil. Ekrem İmamoğlu, Selahattin Demirtaş'a özgürlük isteyecek. Seher romanını da satacak. Hanımını Demirtaş'ın tiyatrolarına gönderecek. Ekrem İmamoğlu 'biji Apo' diye bağıracak. 'Biji PKK' diye bağıracak. Çünkü Ekrem İmamoğlu kafa olarak farklı değil ki...

Herkese iltifat ediyor. Papazı görüyor haç çıkarıyor. Hahamı görüyor sinagogta çan çalıyor. İmamı görüyor Eyüpsultan'da sabah kahvaltısına katılıyor. Bunlar için bir ölçü, omurga yok ki.

Ekrem İmamoğlu tiyatrosu; İngiliz, Alman ekolünün, Batı ekolünün Türkiye'yi yeniden ele geçirmek isteyişinin 17 yıldır bu iktidardan intikam almak isteyenlerin projesidir."