  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var
Gündem

Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var

Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, İzmir'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ardından çarpıcı bir konuya dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2020-11-02 15:15:00 -
Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var

Twitter hesabını aktif kullanan isimlerden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, İzmir depremine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

6.6 büyüklüğünde olan ve ardından ufak çaplı bir tsunamiyi de getiren depremin altında HAARP teknlojisi olduğuna inandığını belirten Gökçek, iki gündür konuyla ilgili araştırmalar yaptığının altını çizdi.

"Depremin altında Haarp teknolojisi yatıyor"

Gökçek, söz konusu paylaşımında şunları söyledi:

"Başkaları ne der bilemem, ama İzmir depreminin altında HAARP teknolojisi yattığına inanıyorum... İki günden beri araştırma yapıyorum. bayağı bilgiye ulaştım. bir ara yorumlarımı yapacağım inşaallah."

İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti
İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Gündem

İzmir depremi Haarp saldırısı yüzünden mi oldu? Erkan Trükten o gemiye dikkat çekti

Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek açıklama! '30 Ekim'in arkasında o gemi var'
Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek açıklama! '30 Ekim'in arkasında o gemi var'

Gündem

Haluk Özdil’den gündemi altüst edecek açıklama! '30 Ekim'in arkasında o gemi var'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bu sefer Rus silahının tadına baktılar
Dünya

Bu sefer Rus silahının tadına baktılar

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, çatışmaların başlamasından bu yana ilk kez savaş uçağı kullandığını duyurdu. Ermeni güçlerine yönelik hava sal..
ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek
Dünya

ABD'den yeni kararlar: Bu adımın sancısını Ortadoğu ülkeleri çekecek

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), Afrika, Avrupa ve Ortadoğu'daki ateşelikleri yeniden düzenleme kararı alırken, bir yetkili bu atılan ad..
İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı
Gündem

İP'te bir FETÖ skandalı daha! Nedim Şener açıkladı

İYİ Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Ocak'ın sosyal medya hesabından tiye aldığı Nedim Şener, Ocak'ın geçmişte Twitter hesabında..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay