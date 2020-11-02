Melih Gökçek, ‘Baya bilgiye ulaştım’ diyerek açıkladı: Depremin arkasında o sistem var

Twitter hesabını aktif kullanan isimlerden olan Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Melih Gökçek, İzmir depremine ilişkin bir paylaşımda bulundu.

6.6 büyüklüğünde olan ve ardından ufak çaplı bir tsunamiyi de getiren depremin altında HAARP teknlojisi olduğuna inandığını belirten Gökçek, iki gündür konuyla ilgili araştırmalar yaptığının altını çizdi.

"Depremin altında Haarp teknolojisi yatıyor"

Gökçek, söz konusu paylaşımında şunları söyledi:

"Başkaları ne der bilemem, ama İzmir depreminin altında HAARP teknolojisi yattığına inanıyorum... İki günden beri araştırma yapıyorum. bayağı bilgiye ulaştım. bir ara yorumlarımı yapacağım inşaallah."