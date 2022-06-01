Melih Gökçek, Aylin Nazlıaka'yı yerin dibine batırdı! "Tecavüz eden CHP'li olunca..."

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Ortalıkta "kadın hakları savunucusuyum" diye dolaşan CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka'ya AK Partili Melih Gökçek'ten olay bir tepki geldi.

Gökçek, CHP'deki tecavüz skandallarına gözünü kapatan ve son olarak Edirne'de selzede bir kadına CHP'li belediye görevlisi tarafından tecavüzde bulunulduğu ortaya çıkmasına rağmen sessizliğini koruyan CHP'li Aylin Nazlıaka'ya tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından Nazlıaka'yı eleştiren Gökçek, şu ifadelerde bulundu:

Aylin gene sizin CHP'lilerin adı tecavüz olayına karışmış...

Hem de yardım alan bir kadına...

Çıkarsana sesini,

Konuşsana!

Tepki Koysana!

Tecavüz eden CHP'li olunca niye sesin çıkmıyor?

Bir de "Kadın hakları savunucusu" CHP Kadın Kolları Başkanı olacaksın.

Poz verme, tepki ver!