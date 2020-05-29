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Gündem

Melih Gökçek arşivi açtı: Bak vekil...

Melih Gökçek gezi olaylarını savunan CHP'li milletvekili Veli Ağababa'ya sert tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-29 00:02:00 -
Melih Gökçek arşivi açtı: Bak vekil...

CHP'li milletvekili Veli Ağababa'nın, "FETÖ ve AKP’nin tüm kumpaslarından kurtularak haklılığını ve saflığını defalarca ispat eden, bu ülkenin aydınlık gençlerinin onurlu direnişi #Gezi’yi 7. yılında saygıyla selamlıyorum." sözlerine cevap veren Melih Gökçek arşivi açtı.

Sosyal medya hesabından Ağababa'ya cevap veren Melih Gökçek, "BAK VELİ, Gezi anarşidir, Gezi hainliktir, Gerisi Türk bayrağını yakmaktır, Gezi otobüsleri yakmaktır, Gezi zavallı Simitcinin büfesini yakmaktır, Gezi esnafın malına saldırmaktır, Gezi ağaçları katletmektir, Eğer birisi bu yapılanları alkışlıyorsa bu ülkenin insanı değildir." mesajını paylaşarak arşivdeki fotoğrafları paylaştı.

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