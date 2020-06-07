Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! O isme büyük şok
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kamuar Araştırma'nın son anket sonuçlarını takipçileri ile paylaştı.
Kamuar Araştırma, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir kamuoyu araştırması yaptı.
Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından araştırma sonuçlarını açıkladı.
Kamuar Araştırma tarafından Ankara'da 2731 kişi ile telefon ile yapılan ankette 'Yarın seçim olsa Mansur Yavaş'a oy verir misiniz' sorusu soruldu.
Ankette 'yüzde 53,3 vermem', 'yüzde 38,1 veririm', 'yüzde 8,6 kararsız' sonucu ortaya çıktı.
Melih Gökçek, anket sonucuna ilişkin yaptığı değrlendirmede, "Ankaralı gün geçtikçe Mansur Yavaş'a güvenini kaybediyor" dedi.