  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! O isme büyük şok

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kamuar Araştırma'nın son anket sonuçlarını takipçileri ile paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 22:32:00 -
Melih Gökçek anket sonuçlarını paylaştı! O isme büyük şok

Kamuar Araştırma, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik bir kamuoyu araştırması yaptı.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, sosyal medya hesabından araştırma sonuçlarını açıkladı.

Kamuar Araştırma tarafından Ankara'da 2731 kişi ile telefon ile yapılan ankette 'Yarın seçim olsa Mansur Yavaş'a oy verir misiniz' sorusu soruldu.

Ankette 'yüzde 53,3 vermem', 'yüzde 38,1 veririm', 'yüzde 8,6 kararsız' sonucu ortaya çıktı.

Melih Gökçek, anket sonucuna ilişkin yaptığı değrlendirmede, "Ankaralı gün geçtikçe Mansur Yavaş'a güvenini kaybediyor" dedi.

Melih Gökçek’ten Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Biz FETÖ'yü hoca bilirdik ta ki...
Melih Gökçek’ten Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Biz FETÖ'yü hoca bilirdik ta ki...

Gündem

Melih Gökçek’ten Kemal Kılıçdaroğlu'na cevap: Biz FETÖ'yü hoca bilirdik ta ki...

Melih Gökçek'in Süleyman Soylu'ya yolladığı mesaj ortaya çıktı
Melih Gökçek'in Süleyman Soylu'ya yolladığı mesaj ortaya çıktı

Gündem

Melih Gökçek'in Süleyman Soylu'ya yolladığı mesaj ortaya çıktı

Latif Şimşek’ten yeniakit.com.tr’ye çarpıcı açıklama: Bugün seçim olsa kazanamaz
Latif Şimşek’ten yeniakit.com.tr’ye çarpıcı açıklama: Bugün seçim olsa kazanamaz

Gündem

Latif Şimşek’ten yeniakit.com.tr’ye çarpıcı açıklama: Bugün seçim olsa kazanamaz

Melih Gökçek ‘Bu işin içerisinde bir iş var’ diyerek uyardı: Üzerine mutlaka gidilmeli
Melih Gökçek ‘Bu işin içerisinde bir iş var’ diyerek uyardı: Üzerine mutlaka gidilmeli

Gündem

Melih Gökçek ‘Bu işin içerisinde bir iş var’ diyerek uyardı: Üzerine mutlaka gidilmeli

Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye görülmemiş çağrı
Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye görülmemiş çağrı

Gündem

Melih Gökçek’ten Muharrem İnce’ye görülmemiş çağrı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı