Melih Gökçek açıkladı: Mansur Yavaş, neden karşısına çıkamıyor?

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Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Haber Global canlı yayınında konuştu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Mansur Yavaş'ın belediyeciliğine de değinen Gökçek, "Belediyecilikte olması gereken en önemli özellikler; vizyon, beceriklilik ve çaptır. Bunlar varsa belediyeciliği yaparsın. Ama vizyonun, kapasiten ve icraatin yoksa hiçbir şey yapamazsın. Bu sefer tek yapacağın şey vardır; geçmişi karalamak, geçmişi kötülemek." dedi.

'Canlı yayın daveti yaptım'

CHP'li Mansur Yavaş'a canlı yayında tartışma daveti yaptığını vurgulayan Gökçek, "Adam her belediye meclis toplantısında benim hakkımda konuşuyor. Her belediye meclis toplantısında bana iftira atıyor. Ben televizyondan da çağrı yaptım. 'Senin de iddiaların var. Benim de iddialarım var. Gel ekrana çıkalım. Sırayla birbirimize sual soralım' Neticede halef selefiz. Kararı kamuoyu versin." diye konuştu.

'Arkasındaki ajans ne derse onu yapıyor'

Mansur Yavaş'ın canlı yayın davetine olumlu cevap vermemesini "Adamcağız icraati olmayınca cesaret edemedi." ifadeleri ile yorumlayan Melih Gökçek, şunları söyledi:

"Bunun arkasında bir ajansı var. Bütün yapacağı işleri o ajanstan talimatla yapıyor. Ne talimat gelirse ona göre hareket ediyor. Ajans onun televizyonlara çıkmasını yasaklıyor. Sadece benimle değil, genel olarak yasaklıyor. Neden biliyor musnuz? Çünkü televizyona çıktığında ciddi suallerle karşılaştığında hemen dökülmeye başlıyor. Panik oluyor."