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Melih Gökçek 4 anket sonucunu açıkladı: Dördünde de...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, her FETÖ'cünün en az 20 sosyal medya hesabı açma ve anketleri etkileme talimatı aldığını belirterek, kendi öğrendiği anket sonuçlarının dördünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın % 50’nin üzerinde olduğunu belirtti.

Yeniakit Publisher
2023-03-09 17:30:00 -
Melih Gökçek 4 anket sonucunu açıkladı: Dördünde de...

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, her FETÖ'cünün en az 20 sosyal medya hesabı açma ve anketleri etkileme talimatı aldığını belirterek, kendi öğrendiği anket sonuçlarının dördünde ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın % 50’nin üzerinde olduğunu bildirdi.

Gökçek, konuyla ilgili paylaşımı Twitter hesabından yaptı.

"Son haber... FETO haber gönderdi... 'Her FETÖ'cü en az 20 sosyal medya hesabı açsın ve anketleri etkilesin.' Ulan her tarafınızı yırtın, havanızı alacaksınız inşallah" ifadelerini kullanan Gökçek, paylaşımının devamında şunları kaydetti:

"Şerefimi temin ederim bugün 4 anket öğrendim. Dördünde de Erdoğan % 50’nin üstünde. % 51.5, 53, 53 VE % 55…"

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