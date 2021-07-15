Melih Bulu'nun yerine kim geldi? Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim oldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Boğaziçi Üniversitesi rektörü Melih Bulu görevden alındı. Melih Bulu'nun yerine kimin göreve geldiği merak ediliyor. Peki, Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim oldu?
15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kararla Mehil Bulu, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden alındı. Peki, Melih Bulu’nun yerine kim getirildi?
Melih Bulu'nun yerine kim geldi? Boğaziçi Üniversitesi rektörü kim oldu?
Yükseköğretim Kurulu’ndan (YÖK) yapılan açıklamada; Boğaziçi Rektörlüğü’ne, Boğaziçi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Naci İnci’nin vekaleten atandığı belirtildi.