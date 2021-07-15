  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kahramankazan'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında şehitlik ziyaret edildi
Dusko Tosic'ten dikkat çeken 15 Temmuz paylaşımı
Bayram yoğunluğu başladı! '10 saattir yoldayız'
Türkiye’den FETÖ sever ülkelere çağrı: Yarın çok olabilir
Eğitim Melih Bulu ne kadar rektörlük yaptı? Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ne ne zaman atandı?
Eğitim

Melih Bulu ne kadar rektörlük yaptı? Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ne ne zaman atandı?

Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesinde ne kadar rektörlük yaptı? Melik Bulu ne zaman Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandı? soruları Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınması sonrası merak ediliyor. Peki Melih Bulu ne zaman Boğaziçi’ne atanmıştı? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-07-15 14:21:00 - 2021-07-15 14:22:11
Melih Bulu ne kadar rektörlük yaptı? Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ne ne zaman atandı?

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük görevine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atandığı haberini geçti. İnci, üniversitede Rektör Yardımcılığı görevini yürütüyordu. 

Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesinde ne kadar rektörlük yaptı? 

Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar devam edecek. Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.

Boğaziçi Üniversitesi ne zaman kuruldu? Boğaziçi Üniversitesi’ni kim kurdu? Boğaziçi Üniversitesi özel mi?
Boğaziçi Üniversitesi ne zaman kuruldu? Boğaziçi Üniversitesi’ni kim kurdu? Boğaziçi Üniversitesi özel mi?

Eğitim

Boğaziçi Üniversitesi ne zaman kuruldu? Boğaziçi Üniversitesi’ni kim kurdu? Boğaziçi Üniversitesi özel mi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay