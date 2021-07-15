Melih Bulu ne kadar rektörlük yaptı? Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesi'ne ne zaman atandı?
Prof. Dr. Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesinde ne kadar rektörlük yaptı? Melik Bulu ne zaman Boğaziçi Üniversitesine rektör olarak atandı? soruları Boğaziçi Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Melih Bulu’nun Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile görevden alınması sonrası merak ediliyor. Peki Melih Bulu ne zaman Boğaziçi’ne atanmıştı? İşte detaylar…
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile görevden alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararnameyle, Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Melih Bulu görevinden alındı. Bulu'nun yerine herhangi bir atama gerçekleşmedi. Boğaziçi Üniversitesi'nde rektörlük görevine vekaleten Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin atandığı haberini geçti. İnci, üniversitede Rektör Yardımcılığı görevini yürütüyordu.
Melih Bulu Boğaziçi Üniversitesinde ne kadar rektörlük yaptı?
Rektörlük adaylığı için başvuru ilanına çıkıldı. Başvurular 2 Ağustos'a kadar devam edecek. Melih Bulu, 2 Ocak 2021'de Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü görevine getirilmişti.