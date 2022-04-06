Melih Altınok'tan İmamoğlu'na ince ayar

Melih Altınok, İsmail Küçükkaya'nın programında belediye başkanlığındaki performansına 7.5 üzerinden 8 puan veren Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu. "İnsanlar İstanbul'u size teslim etti, istediğiniz imkânı sağladı... Şimdi oturup bahanelerinizi, ağlamalarınızı, sızlanmalarınızı mı dinleyecekler?" diye soran Altınok, Sabah gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçen gün İsmail Küçükkaya'nın programında belediye başkanlığındaki performansına 8 puan vermiş. Ama 7.5 üzerinden...

Ne kadar insaflı!

Çünkü takdir edersiniz ki zor bir dönemde İstanbul'a belediye başkanı seçilmiş Ekrem Bey.

Bir defa ortalık güllük gülistanlık bile değilmiş.

Sonra pandemi olmuş..

Ardından savaş çıkmış...

Hizmetlerin maliyetleri artmış. Gaza, benzine zam geliyormuş...

Üstelik AK Partili siyasi rakipleri de İstanbul'u yönetmesine hiç yardımcı olmuyorlarmış.

Ahmet Kaya'nın şarkısındaki gibi, ne yapsa ne etse üstüne gitmişler anlayacağınız...

İnanmayacaksınız, Sabah gazetesi, İmamoğlu'nun toplu taşıma ücretleri için istediği yüzde 50'lik artışını, "fiyat ayarlamasını" fahiş zam diye haber yapacak kadar ileri gidebiliyormuş!

Yoksa, bütün şartlar uygun olsa, koşullar sabitlense, siyasi rekabet bitse, kısacası "dünya dönmekten vazgeçip dursa" Ekrem Bey vaatlerini yerine getirirmiş aslında...

Söylediklerinin tam tersini yapmazmış da...

İstanbul'u öyle bir yönetirmiş ki, parmaklarımızı yermişiz.

Ama seçimlerden önce böyle anlaşmamıştık Ekrem Başkan!

"Her şey çok güzel olacak" diye cennet vaat ederken, "tabii ki hayatın bayram olması halinde..." diye bir şerh düştüğünüzü hatırlamıyoruz.

İnsanlar size inandı, oy verdi, yönetmenin çocuk oyuncağı olmadığını anlamaya başladığınız koca İstanbul'u size teslim etti, istediğiniz imkânı sağladı...

Şimdi oturup bahanelerinizi, ağlamalarınızı, sızlanmalarınızı mı dinleyecekler?

Yoksa söz verirken tek ayağınızı mı kaldırdınız?

Tamam... Belli ki, metroya yüzde 50 zammı CHP'li başkan yapıyor diye "Helal ü hoş olsun, lafı olmaz, anlayışlı olalım, dünya gerçekleri, yönetmek kolay iş mi" diye karşılayan bir kitleye hitap etmenin rahatlığıyla "yerim dar" demekten çekinmiyorsunuz.

Ne var ki gözünüzü kamaştıran siyasi ihtiraslarınıza ulaşmanız için daha fazlasına, mantıklı, aklı başında insanların desteğine de ihtiyacınız var.

Gelin görün ki şu ana kadarki performansınız ortada... 2023 seçimlerinde Kemal Bey'i 6'lı masanın iradesiyle yiyememeniz halinde devam etmek zorunda kalacağınız İBB başkanlığına yeniden seçilmenize bile yetmez."