Melih Altınok'tan Ahmet Hakan'a ayar! 'Gazeteni de ekibini de rezil ettin'

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Ahmet Hakan yönetimindeki Hürriyet Gazetesi, hafta sonu İstanbul Maltepe'de düzenlenen "aşı dayatması karşıtı" mitinge geniş yer ayırarak, alaya almıştı. Ahmet Hakan ve Hürriyet Gazetesi'nin ilgili haberleri, Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici'nin de tepkisini çekti.

'Mitingle kafamızı bulmuşuz'

Ahmet Hakan, kendisini eleştiren Faruk Bildirici'ye verdiği cevapta, gazetecilikle bağdaşmayacak şekilde, "aşı dayatması karşıtı" olan kişilerin eylemi ve düşünceleri ile dalga geçtiklerini söyledi: "Peki biz ne yapmışız? 'Bill Gates bize çip takma' eylemi diye başlık atarak mitingle matrak geçmişiz. 'Aşı karşıtları korona olma pahasına toplandı' diyerek safımızı belli etmişiz. 'Ölürüz de robot olmayız' mesajını öne çıkararak mitingle kafamızı bulmuşuz. 'Pes dedirttiler' diye başlık atıp mitinge yönelik yaklaşımımızı ortaya koymuşuz."

'Aman ne komik!'

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü köşesinde Ahmet Hakan'ı eleştirdi. "Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan haberi görmenin sebebini izah etmek gibi, gazeteci için utanç verici bir hamle yapıyor." ifadesini kullanan Altınok, "Haberi 'Kafa bulmak için" yaptık diyor. Aman ne komik! Kendisiyle dalga geçen okur da gül gül ölmüştür kesin. Tamam, kabul. Kriz anlarında resmi ideolojinin sözcülüğüne soyunmak, güçlünün, çoğunluğun yanında yer almak, toplumsal histeriyi körüklemek Hürriyet'in genlerinde var.

Ama o rezil dönemlerde gazeteyi yöneten Ertuğrul Özkök bile '411 el kaosa kalktı' manşetinden tut da Ahmet Kaya için attığı 'Vay şerefsiz' başlığına kadar her işinin arkasında." dedi.

Altınok, Ahmet Hakan'a ilişkin şu tespitte bulundu: "Gazeteni de, yönettiğin ekibini de rezil ettin. Duyamadım, bu da unutulur mu diyorsun? Haklısın, unutulur. Benim merak ettiğim, sen nasıl unutabiliyorsun?"