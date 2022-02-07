Yok artık! Diyanet İşleri Başkanı kürsüde dua ediyor

Melih Altınok, "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şeriatçı olduğunu düşünüyorum. Değilse bana dava açsın" diyerek "kıvrak zekasını gösteren" Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'i fena ti'ye aldı. Gazeteci Melis Alphan'ın "Yok bu artık normal değil. Diyanet İşleri Başkanı kürsüde dua ediyor" twitini hatırlatan Altınok, Zeyrek'e "O da bir şey mi Deniz..." diye sordu. İşte Melih Altınok'un Sabah gazetesindeki o bomba yazısı:

"Sözcü yazarı Deniz Zeyrek "Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın şeriatçı olduğunu düşünüyorum. Değilse bana dava açsın" demiş...

"Çok ince" görmüşsün, kıvrak zekanı göstermişsin Deniz, tebrik ederim.

Şimdi Diyanet İşleri Başkanı düşünsün.

Ne var ki, senden epey önce meslektaşın Melis Alphan gazeteci sezileriyle Diyanet'in maskesini düşürmüştü...

Sildi mi bilmiyorum ama, Alphan'ın o unutulmaz, tarihe geçen twiti hatırlamanın tam zamanıdır:

"Yok bu artık normal değil. Diyanet İşleri Başkanı kürsüde dua ediyor." "