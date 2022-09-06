Melhame-i Kübra'da, bu dediğini unutma İsrail! Katil rejim: Şirin Ebu Akile'yi biz öldürdük ancak soruşturma açılmayacak

İsrail'in Filistinli gazeteci Şirin Ebu Akile'yi 'yüksek olasılıkla' öldürüldüğünü açıklamasına rağmen 'cinayet' hakkında ceza soruşturulması açılmayacağını belirtmesi tepkilere yol açtı.

İsrailli yetkililer pazartesi günü Filistinli gazetecinin ölümüne ilişkin yürüttüğü soruşturmayı sonlandırdı.

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok insan hakları örgütünün bir İsrail askerinin Ebu Akile'yi öldürdüğünü ilan etmesine karşılık İsrail sonlandırdığı soruşturmasında gazetecinin İsrail ordusunun açtığı ateşte 'yanlışlıkla hedef olduğu' sonucuna vardı.

Yetkililer ayrıca olaya dair bir ceza soruşturması açılmayacağını deklare etti.

Sonuçların yayımlanmasının hemen öncesinde gazetecilere demeç veren üst düzey bir İsrail ordu yetkilisi, olaya karışan asker ile görüşmelerde bulunduklarını aktardı.

Ordu yetkilisi "Eğer o yaptıysa bile, bunu bir hata sonucu yaptı." diye konuştu.

Ebu Akile'nin öldürüldüğü günde hem gazetecinin ölümüne karışan hem de Cenin bölgesine baskın düzenleyen askerlerin "prosedüre göre hareket ettiğini" söyleyen yetkili, "askerlerin eylemlerini gurur verici" olarak nitelendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera muhabiri Ebu Akile'nin ölümüne yol açan kurşunun kaynağının "kesin olarak belirlenemediğini," ancak "muhtemelen" İsrail ordusunun açtığı ateşin buna yol açmış olabileceğini belirtmişti.

İsrail'in Akile'yi öldürmesinin ardındaki süreç

İsrail güçlerinin Cenin kampına yaptığı baskın sırasında o bölgede bulunan Ebu Akile, baskını haberleştirildiği sırada uzak mesafeden ateşlendiği belirtilen bir mermi sebebiyle hayatını kaybetmişti.

Birçok insan hakları örgütü ve görgü tanıkları, İsrail güvenlik güçlerinin Akile'nin hayatını kaybetmesine neden olan mermiyi ateşlediğini savunmuştu.

Ancak İsrailli yetkililer iddiayı yalanlayarak, Filistinlilerin açtığı ateş sonucu Ebu Akile'nin öldüğünü öne sürmüştü.

Son olarak İsrail, Filistinli gazetecinin muhtemelen İsrail askerlerince öldürüldüğü açıklamasında bulundu.

Kaynak: Mepa News