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Ekonomi Melez ceviz "Diriliş" ilk ürünleriyle sevindirdi
Ekonomi

Melez ceviz "Diriliş" ilk ürünleriyle sevindirdi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde 4 yıl önce melezleme ıslahıyla elde edilip, "Diriliş" adıyla tescillenen ceviz türünde başarılı sonuçlar alınmaya başlandı - KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez: -"Bu çeşidin pratikte ceviz yetiştiricilerini ilgilendiren çok önemli iki özelliği var. Diriliş çeşidi geç yapraklanır ve erken hasat edilir"

Yeniakit Publisher
2020-10-06 11:05:46 -
Melez ceviz "Diriliş" ilk ürünleriyle sevindirdi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - ÖMER FARUK SALMAN - Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde (KSÜ) 4 yıl önce melezleme ıslahıyla elde edilip, "Diriliş" adıyla tescillenen ceviz türünde ilk hasat yapılırken ürün kalitesi memnuniyet oluşturdu.

Çalışmanın yürütücüsü KSÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Sütyemez, AA muhabirine, 2016 yılında tescil ederek kamuoyuna duyurdukları "Diriliş" çeşidini verim açısından gözlem ve incelemelere devam ettiklerini söyledi.

Aradan geçen sürede dikilen fidanların bakımını özenle yaptıklarını aktaran Sütyemez, ilk ürünleri almanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Sütyemez, elde ettikleri çeşidin ceviz yetiştiriciliğine büyük katkı sağlayacağını aktararak, şöyle devam etti:

"Belirli bir ıslah programı çerçevesinde bir sürü kriterleri inceledik. Ancak bu çeşidin pratikte ceviz yetiştiricilerini ilgilendiren çok önemli iki özelliği var. Diriliş çeşidi geç yapraklanır ve erken hasat edilir. Şu anda dünyada en fazla yetiştirilen ceviz Amerikan orijinli Chandler türü cevizdir. Bu tür, geç yapraklanan kaliteli ve verimli bir türdür. Bizim Diriliş çeşidimiz ise Chandler cevizine göre ilk yapraklanmasını daha geç yapıyor ve ondan 15-20 gün önce hasat ediliyor."

Sütyemez, "Diriliş" türünün verim açısından da iyi olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

"Meyve kalitesine bakıldığında da Chandler'da iç oranı yüzde 47 ile 49 ortalamasındayken Diriliş'in iç oranı yüzde 52 ile 54 bandında bulunuyor. Bu yüzden bizim ceviz türümüz, dünya da en önemli tür kabul edilen Chandler’dan daha önemlidir. İnşallah yakın bir gelecekte de dünya ceviz yetiştiriciliğinde yerini alacaktır."

Sütyemez, çeşidin piyasaya sürülmeye hazır hale geldiğini belirterek, üretime yönelik Tarım ve Orman Bakanlığının sertifikasyon sistemine göre altyapıyı kurduklarını aktardı.

Sütyemez, çalışma döneminde kendilerini destekleyen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumuna (TÜBİTAK) da teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

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