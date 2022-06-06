"Melek" değil "şeytan"! Mosso, krizi fırsata çevirdi, yaptığı çakallık "pes" dedirtti
Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesini fırsata çevirdi.
Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesini fırsata çevirdi. Isparta konseri iptal edildikten sonra farklı şehirlerden konser teklifleri alan Mosso, konser ücretine zam yaptı. Eylül ayına kadar konser takvimini tamamlayan Melek Mosso konser başına 150 bin lira alacak.