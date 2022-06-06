  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "Melek" değil "şeytan"! Mosso, krizi fırsata çevirdi, yaptığı çakallık "pes" dedirtti
Gündem

"Melek" değil "şeytan"! Mosso, krizi fırsata çevirdi, yaptığı çakallık "pes" dedirtti

Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesini fırsata çevirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 13:23:00 -
"Melek" değil "şeytan"! Mosso, krizi fırsata çevirdi, yaptığı çakallık "pes" dedirtti

Ahlaksızlığıyla sürekli olarak gündeme gelen, ‘özgürlük’ adı altında sahnede bacaklarını açıp orta parmak işareti yapan sanatçı müsveddesi Melek Mosso, 3 Haziran'da Uluslararası Isparta Gül Festivali'ndeki konserinin iptal edilmesini fırsata çevirdi. Isparta konseri iptal edildikten sonra farklı şehirlerden konser teklifleri alan Mosso, konser ücretine zam yaptı. Eylül ayına kadar konser takvimini tamamlayan Melek Mosso konser başına 150 bin lira alacak.

 

 

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay