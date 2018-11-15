Melania Trump'ın uçakta kavga ettiği Ricardel görevinden ayrıldı

Beyaz Saray sözcüsü yaptığı açıklamada, "Ricardel'in Beyaz Saray'ı yönetimdeki başka bir rol için bıraktığını" söyledi; daha fazla ayrıntı vermedi.

Melania Trump'ın geçen ayki Afrika gezisi sırasında Ricardel ile uçakta yer kavgası yaptığı dile getirilmişti.

Melania Trump'ın sözcüsü, "Ricardel, artık Beyaz Saray'a hizmet onurunu hak etmiyor" demişti.

First Lady, Afrika gezisi sırasında ABC Televizyonu'na açıklamasında Ricardel'in adını vermeden Beyaz Saray'da güvenmediği kişilerin görev yaptığını söylemişti.

SAVUNMA BAKANIYLA DA KAVGALI

Wall Street Journal gazetesine göre first lady, yedi ay önce Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın yardımcılığına getirilen Ricardel'i kendisi ve ekibi hakkında "olumsuz haberler" yaymakla suçluyor.

Gazete, Melania Trump'ın Savunma Bakanı James Mattis'le de "personel seçimi ve siyasi görüş ayrılıkları nedeniyle" defalarca tartıştığını yazdı.

Ancak first lady'nin sözcüsü, Melania Trump ile Kelly arasında anlaşmazlık olduğu iddialarını reddetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray Genel Sekreteri John Kelly ve İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen'i de görevden almaya hazırlandığı iddia ediliyor.

Beyaz Saray'da geçmişte buna benzer krizler yaşanmıştı. Eski başkanlardan Ronald Reagan'ın eşi Nancy Reagan, dönemin Beyaz Saray Genel Sekreteri'yle kavgalıydı. Bill Clinton'ın eşi Hilllary Clinton'ın da o dönem sık sık Beyaz Saray'daki danışmanlarla tartıştığı biliniyordu.