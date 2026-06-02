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Kültür - Sanat Mektup Dergisi, dijital yayıncılık dünyasına adım attı
Kültür - Sanat

Mektup Dergisi, dijital yayıncılık dünyasına adım attı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Mektup Dergisi, dijital yayıncılık dünyasına adım attı

Yazar Emine Şenlikoğlu ve arkadaşlarının yaklaşık 40 yıl önce yayımlamaya başladığı Mektup Dergisi, dijital yayıncılık dünyasına adım attı. Uzun yıllar basılı olarak okuyucularıyla buluşan dergi, artık mektupdergisi. com adresi üzerinden yayın hayatını sürdürüyor.

Platformda; İslam üzerine derin araştırmalarının yanı sıra kültür, edebiyat, sanat, düşünce ve sosyal hayata dair seçkin yazarların kaleme aldığı yazılar yer alıyor.

Mektup Dergisi’nin dijital versiyonuna abone olan okuyucular, yayımlanan içeriklere kolaylıkla ulaşabiliyor ve yeni yazıları takip edebiliyor.

Detaylı bilgi ve abonelik işlemleri mektupdergisi. com adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

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