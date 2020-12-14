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Ekonomi Mektup bu kez onlar için yazıldı
Ekonomi

Mektup bu kez onlar için yazıldı

PTT Genel Müdürlüğü, Covid-19 salgın sürecinde canları pahasına fedakârca görevlerini aksatmadan yerine getirmeye devam eden posta dağıtıcılarına jest yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:16:00 -
Mektup bu kez onlar için yazıldı

Resul Ekrem Şahan  Ankara

PTT ailesinin 180 yıllık başarısının arkasında tüm çalışanlarının emeğinin çok büyük olduğunu ifade eden PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, “Dağıtıcılarımız, bugüne kadar milletimiz için binlerce mektup emanet aldılar. Şimdi mektup alma sırası onlarda” dedi. Gülten, dağıtıcılara aileleri tarafından mektup yazıldığına dikkat çekti. Gülten, kendisinin de çalışanları için teşekkür mektubu kaleme aldığına işaret etti.

Bu bir ilk

PTT Genel Müdürlüğü de posta dağıtıcılarına yönelik hazırlanan sürprizi anlatan kısa bir film hazırladı. PTT’nin sosyal medya hesaplarından yayınlanan filmde Gülten’in ailelerle yaptığı telefon görüşmelerine de yer veriliyor. Hayatlarında ilk kez mektup alan posta dağıtıcılarının duyguları paylaşılıyor.

2 bin TL ikramiye verilmişti

PTT Genel Müdürlüğü, mayıs ayında da gişe ve dağıtım alanlarında çalışan personeline 2 bin TL nakit destek ödemesi yapmıştı. Genel Müdür Hakan Gülten, konuyla ilgili değerlendirmesinde 180 yıldır tüm zorlu koşullarda milletinin yanında olan PTT’nin ülke ekonomisinde lokomotif konumda bulunduğunu belirtmiş ve çalışanları için aldıkları kararın önemini vurgulamıştı.

Kamu hizmeti yürüttü

PTT, özellikle salgın sürecinde birçok önemli görevi üstlenirken posta dağıtıcıları ise mektup dağıtmanın yanı sıra birçok kamu hizmeti verdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında ihtiyaç sahiplerine biner liralık yardım ulaştıran dağıtıcılar, İçişleri Bakanlığı’nın valiliklere gönderdiği talimat çerçevesinde de 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların emekli maaşlarının konutlarında ödenmesi hizmetini yerine getirdi. Posta dağıtıcıları aynı zamanda 65 yaş üstü vatandaşlar için adrese teslim e-devlet şifresi hizmetinde de görev üstlendi

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