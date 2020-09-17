Meksika'nın başkentinde Kovid-19 ölümleri resmi rakamın yaklaşık 3 katı olabilir

ANKARA (AA) - Meksika'nın başkenti Meksiko'da nisan ve ağustos arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının, kayıtlara geçen rakamın 3 katına yakın olabileceği iddia edildi.

Meksiko şehri Dijital İnovasyon Ajansı Başkanı David Moreno, kişisel Twitter hesabında yaptığı açıklama, şehirde nisan ve ağustos aylarını kapsayan dört aylık dönemdeki ölüm sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 30 bin 462 fazla olduğunu ancak Sağlık Bakanlığı verilerine göre söz konusu sürede Kovid-19'a bağlı 11 bin 318 ölümün kaydedildiğini aktardı.

Şehirde, geçen yıla kıyasla sebebi açıklanamayan 20 bin 535 "ilave ölümün" gerçekleştiğine dikkati çeken Moreno, buna rapor edilmeyen Kovid-19 vakalarının yol açmış olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

Ölümlerin yüzde 92'sinin hastanelerde, yüzde 7'sinin ise konutlarda gerçekleştiğini belirten Moreno, 9 milyon nüfuslu kentteki test oranlarının düşüklüğüne işaret ederek sayıca ağırlıkta olan hastane ölümlerinde dahi virüs bağlantısının tespit edilememiş olabileceği yorumunu yaptı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre Meksika, Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından dünyada Kovid-19'a bağlı en fazla ölümün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Meksika'da bugüne dek 680 bin 931 Kovid-19 vakası tespit edilirken, virüs nedeniyle 71 bin 938 kişi hayatını kaybetti.