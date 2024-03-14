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İSLAM Meksikalı kadın, Türkiye'de Müslüman oldu
İSLAM

Meksikalı kadın, Türkiye'de Müslüman oldu

Yeniakit Publisher
2024-03-14 16:49:00 - 2024-03-14 17:28:16
Meksikalı kadın, Türkiye'de Müslüman oldu

Türkiye'ye gelen ve burada evlenme kararı alan Meksikalı kadın, Müslüman oldu.

Ziyaret için geldiği Türkiye’de Aksaraylı genç ile tanışan ve evlenme kararı alan Meksikalı Zuleima İzamar, hiçbir dine inanmazken Türkiye’deki camilerden ve ibadetlerden etkilenerek İslam dinine yöneldi. Bir süre sonra evlendiği Aksaraylı genç aracılığıyla İslam dinini araştıran genç kadın, Müslüman olmaya karar verdi. Zuleima İzamar, evlendiği Aksaraylı gence Müslüman olmak istediğini belirtti. Müftülükte düzenlenen ihtida töreninde İl Müftüsü Veysel Işıldar, İslam dininin temel esasları hakkında bilgi verdi. Sonrasında Zuleima İzamar Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. İl Müftüsü Veysel Işıldar, İslam’ın barış, esenlik ve huzur dini olduğunu, insanlara huzur ve saadet getirdiğini anlatarak Müslüman olma kararı veren Zuleima İzamar'a ihtida belgesini verdi.

İl Müftüsü Işıldar ayrıca genç çifte Kur’an-ı Kerim, İlmihal ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

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