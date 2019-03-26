0553 313 94 23

Meksika'dan İspanya ve Vatikan'a çağrı: Kılıç ve haç ile yaptığınız katliamlar için özür dileyin

Meksika Devlet Başkanı Obrador, İspanya'nın 16. yüzyıl başında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar konusunda resmi özür dilenmesi için mektup yolladığını bildirdi.

26 Mart 2019 Salı 20:36
Meksika'dan İspanya ve Vatikan'a çağrı: Kılıç ve haç ile yaptığınız katliamlar için özür dileyin

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, devlet televizyonunda yayımlanan videoda, İspanya Krallığı'nın Vatikan'ın onayı ve desteğiyle 1519-1530 yıllarında Amerika kıtasında yürüttüğü işgal ve yerli halklara karşı işlediği suçlar nedeniyle İspanya Kralı 6. Felipe'ye ve Katolik Kilisesi'nin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'a, özür dilemeleri isteğinde bulunduğu bir mektup gönderdiğini belirtti.

Ülkenin güneydoğusundaki Tabasco eyaletindeki Maya harabelerinde çekilen videoda, "Katliamlar ve baskı vardı. Sözüm ona 'fetih' adı verilen bu zulüm kılıç ve haçla gerçekleştirildi." ifadelerini kullanan Obrador, İspanya'nın ve Vatikan'ın bugün insanlığa karşı suç olarak kabul edilen eylemleri nedeniyle Amerika'nın yerli haklarına özür borçlu olduğunu vurguladı.

"Önce gelin özür dileyin"

Obrador, 2021 yılının İspanyolların Aztek İmparatorluğu'nun o dönemdeki başkenti, bugünkü Meksiko sınırlarındaki Tenochtitlan'ı işgalinin 500. yılı olacağını hatırlatarak, bunun tarihi uzlaşma fırsatı olarak görülmesi gerektiğini kaydetti.

Artık "geçmişle uzlaştık demenin vaktinin geldiğini" vurgulayan Obrador, "Fakat önce gelin özür dileyin. Ben de özür dileyeceğim çünkü yerli halklar sömürge döneminin sona ermesinden sonra da baskı görmeye devam etti." değerlendirmesinde bulundu.

İspanya'dan pişkin açıklama: Çağdaş değerlendirmeler ışığında yargılanamaz

İspanya hükümetinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, Lopez'in 1 Mart'ta gönderdiği mektubu kamuoyuna duyurmasından rahatsızlık duyulduğu kaydedildi.

Mektuptaki içeriğin reddedildiği belirtilen açıklamada, "İspanyolların 500 yıl önce bugün Meksika toprakları olan bölgeye gelişleri çağdaş değerlendirmeler ışığında yargılanamaz. Bizim kardeş halklarımız, ortak mirası ve gelecek ufkunu paylaşan özgür insanlar olarak ortak geçmişimizi öfkeye kapılmadan ve yapıcı bir bakış açısıyla okumamız gerektiğinin daima farkındadır" ifadeleri kullanıldı.

Vatikan sessizliğini koruyor

Vatikan, Lopez'in mektubu ve videodaki sözleriyle ilgili bir açıklama yapmadı.

Papa Franciscus, 2015 yılında Bolivya'da yaptığı açıklamada, Katolik Kilisesi'nin İspanyol işgali döneminde Amerika'nın yerli halklarına karşı işlediği suçlar için özür dilemişti.

Batı tarihinde sözde "İspanyol Fethi" olarak anılan, İspanya Krallığı'nın 1519-1530 yıllarında Aztek İmparatorluğu'nu işgali, kıtada İspanyol sömürgeciliğinin kökleşmesini sağlayan en önemli olay olarak görülüyor.

 

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 20:36
  1. Kilis
  2. Aztek İmparatorluğu
  3. Bolivya
  4. Papa Franciscus
  5. İspanya
  6. İspanya Krallığı
  7. Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador
  8. Lopez Obrador
  9. İspanya Kralı 6. Felipe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bogdan Tanjevic'e "Hall of Fame" üyeliği
    1. Bogdan Tanjevic'e "Hall of Fame" üyeliği
    2. Zaharova açıkladı: Rus askeri..
    3. Karda 2 kilometre branda üzerinde..
    4. Düğün magandasını özel ekip yakaladı
    5. Norveç'te çığ düştü: 2 ölü
    6. AB'den 5G stratejisi
    7. Rusya Afganistan'daki Kunduz..
    8. "Kadınlarımızın işgücüne ilave..
    9. "Trump'ın Golan Tepeleri kararı boş..
    10. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    11. "Rus askerleri anlaşma gereği..
    12. Fatih'te yangın
    13. Bakan Pekcan: "Cumhuriyet tarihinin en..
    14. Diriliş Ertuğrul'un 141. bölümünde..
    15. Rusya ve Lübnan'dan ortak Suriye..
    16. Varto’da koltuksuz minibüste yolculuk..
    17. AK Parti'nin Adıyaman mitingi
    18. İzmir'de pompalı tüfekli saldırı
    19. Meksika'dan İspanya ve Vatikan'a..
    20. Ürdün meclisinde "İsrail ile gaz..
    21. Kızılcahamam’ın en çok okuyanları..
    22. "Spor, her meşrebi bir havuzda..
    23. Okullar ne zaman tatil olacak? MEB..
    24. Gaziantep'te çim biçerken çatıdan..
    25. Ermenistan-Azerbaycan cephe hattında..
    26. Galatasaray-Trentino Itas maçından..
    27. Narenciye paketleme tesisinde yangın
    28. Almanya'da İsrail'e satılan..
    29. Picasso’nun çalınan tablosu 20 yıl..
    30. Atiker Konyaspor’da Başakşehir..
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    'Son uyarım, çekil' diyen Ekrem İmamoğlu'na resti çekti: Çekilmiyorum, vuracak mısın?
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı