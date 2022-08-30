Meksika'daki şiddetli yağış ve fırtınada 3 kişi öldü

Meksika'da son günlerde etkili olan şiddetli yağış ve fırtınalı hava nedeniyle 3 kişi hayatını kaybetti. Puebla şehrinde dolu yağışından korunmak için iş yerine anne ve oğlunun üzerine ağaç devrildi. Kazada, 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybederken, çocuğun annesi ise ağır yaralı olarak kurtuldu. Yetkililer, fırtına sebebiyle Puebla şehrinde en az 10 ayrı noktada ağaçların devrilerek maddi hasara yol açtığını aktardı.

Bir aile araçlarıyla akıntıya kapıldı

Oaxaca eyaletinin bazı bölgelerinde ise yağışlar sel ve su baskınlarına neden olurken, araçlarıyla bir akarsuyun akıntısına kapılan 3 kişilik aileden 2'si hayatını kaybetti. Ailenin yağışlar sonucu yaşanan su baskını nedeniyle evlerini terk ederek güvenli bir bölgeye gitmeye çalıştıkları sırada bulundukları aracın akıntıya kapıldığı ve 38 yaşındaki anne ile 10 yaşındaki kızının hayatını kaybettiği aktarıldı. Babanın ise araçtan çıkmayı başararak kurtulduğu bildirildi.

Birçok kentte sel ve su baskını yaşandı

Şiddetli yağışların sele neden olduğu Morelos eyaletinde ise 225 ev sular altında kalırken, 655 vatandaşın sel ve su baskınlarından etkilendiği ifade edildi. Sinaloa eyaletinin Guasave şehrinde de taşan nehir sebebiyle 60 evi su bastığı belirtildi.

Kötü hava koşulları devam edecek

Meksika Ulusal Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, ülke genelindeki yağışlı havanın önümüzdeki günlerde de devam etmesinin beklendiği bildirilerek, vatandaşların sel, toprak kayması, yıldırım düşmesi ve dolu yağışı konusunda hazırlıklı olmaları uyarısı yapıldı.