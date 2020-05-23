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Dünya

Meksika’da “yüksek güvenlikli hapishanede” bulunan mahkumlar ateşli silahlarla birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Meksika’da yüksek güvenlikli Puente Grande hapishanesinde mahkumlar ateşli silah ve sert cisimlerle birbirine saldırdı. Çıkan kavgada 7 mahkumun öldüğü, 9 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 12:14:00 - 2020-05-23 12:18:17
Meksika’da “yüksek güvenlikli hapishanede” bulunan mahkumlar ateşli silahlarla birbirine girdi! Ölü ve yaralılar var

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 7 mahkum öldü, 9 kişi yaralandı.

Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki yüksek güvenlikli Puente Grande hapishanesinde mahkumlar ateşli silah ve sert cisimlerle birbirine saldırdı.

“Durum kısa sürede kontrol altına alındı”

Yetkililer, olayda 7 mahkumun hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.

Durumun kısa sürede kontrol altına alındığını belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Yetkililer, hapishanenin güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.

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