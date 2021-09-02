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Dünya Meksika'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölüler var
Dünya

Meksika'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölüler var

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 16 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 22:52:00 -
Meksika'da yolcu otobüsü kaza yaptı: Ölüler var

Meksika'nın kuzeybatısındaki Sonora eyaletinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Sonora Eyaleti Başsavcılığı, Twitter hesabından, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado - Sonoyta otoyolunun 39. kilometresinde meydana gelen kazada 16 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Sonora Eyaleti Sağlık Sekreteri Enrique Clausen de sabah saatlerinde meydana gelen kaza sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

İki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı kazanın sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.​​​​​​​

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