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Spor Meksika'da yılın golü! Kaleci 100 metreden attı
Spor

Meksika'da yılın golü! Kaleci 100 metreden attı

Yeniakit Publisher
2023-05-18 14:28:00 -

Meksika Ligi’nde futbolda çok sık rastlanmayan bir gol atıldı. Güzel bir şutu kurtaran kaleci, uzatmalarda rakip kalenin boşluğundan yararlanıp vurduğu degajla rakip kale filelerini havalandırdı.

Meksika Ligi'nde oynanan maçta Celaya FC ile Club Atletico Moreila karşı karşıya geldi. Uzatma bölüme 2-1 geride giren Celaya'da, kullanılan köşe vuruşunda kalesini terk eden kaleci Guillermo Allison'un kafa vuruşunda Club Atletico Moreila kalecisi Santiago Ramirez topu kontrol etti ve kaleden kaleye harika bir gole imza attı.

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