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Dünya Meksika'da turist otobüsü kaza yaptı: Bir ölü, 41 yaralı
Dünya

Meksika'da turist otobüsü kaza yaptı: Bir ölü, 41 yaralı

Meksika'nın başkenti Meksiko'da turist otobüsünün köprünün kolonuna çarpması sonucu 1 kişi öldü, 41 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 11:07:00 -
Meksika'da turist otobüsü kaza yaptı: Bir ölü, 41 yaralı

Meksika basınında çıkan habere göre, başkentin güneyindeki Periferico'da turist otobüsü köprünün kolonuna çarptı.

Bölgeye çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, 1 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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