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Dünya Meksika'da suç sarmalı
Dünya

Meksika'da suç sarmalı

Karteller ve cinayetlerle gündeme gelen Meksika'da, organize suç örgütlerinin, son 6 ayda 66 politikacıyı öldürdüğü açıklandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 04:00:00 -
Meksika'da suç sarmalı

Ülke basınında çıkan habere göre, Meksika'da haziran ayında yapılması planlanan federal seçimler öncesi yetkililerce açıklanan bir raporda, son 6 ayda 66 siyasetçinin, organize suç örgütleri tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Son zamanlarda belediye başkanlarına, milletvekillerine ve 3 ay sonra yapılması planlanan federal seçimler öncesinde adaylara yönelik tehdit ve şantajın arttığına dikkat çekilen raporda, politikacılar için can güvenliği riskinin yüksek olduğu kaydedildi.

Raporda, ülkenin başlıca şehirlerinden Chihuahua, Veracruz ve Cancun'un, siyasetçiler için en tehlikeli yerler olduğu ifade edildi. Ülkede en son 24 Şubat'ta Puerto Morelos kasabasının belediye başkan adayına, kimliği belirsiz kişilerce suikast gerçekleştirildi.

Meksika Yerel Yönetimler Derneğinin açıklamasına göre, 2006 ile 2020 yılları arasında 192 belediye başkanı, organize suç örgütlerince öldürüldü.

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