Meksika'da silahlı saldırı: 12 ölü, 3 yaralı
Meksika'da bir bara silahlı kişilerce saldırı düzenlendi. Irapuato şehrinde yaşanan olayda 12 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Meksika’nın Guanajuato eyaletinde yer alan Irapuato şehrinde bulunan “La Texana” adlı bara gece saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Olayda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Saldırganlar henüz yakalanamazken saldırının uyuşturucu çeteleri arası hesaplaşma sebebiyle yapıldığı düşünülüyor.
21 Eylül'de de Guanajuato eyaletinde bir bara baskın düzenlenmiş, 10 kişi hayatını kaybetmişti.