Meksika'da silahlı saldırı! 1 gazeteci öldürüldü
Orta Amerika ülkesi Meksika'nın Hermosillo kentinde gazetecileri hedef alan saldırıda, bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı.18 Şubat 2019 Pazartesi 17:37
Meksika'nın kuzeybatısında Sonora eyaletinde bir gazeteci öldürüldü, bir gazeteci de yaralandı.
TeleSur'da yer alan habere göre, gazeteci ve radyo sunucusu Reynaldo Lopez ve muhabir Carlos Cota, Hermosillo kentinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Saldırıda Lopez'in yaşamını yitirdiği, Cota'nın yaralandığı bildirildi.
Lopez'in ölümüyle Meksika'da 2000 yılından bu yana cinayete kurban giden gazeteci sayısı 144'e yükseldi. Ülkede 21 medya çalışanı da 2005'ten bu yana kayıp.
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