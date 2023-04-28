Meksika’da şiddetli rüzgar: 1 ölü, 26 yaralı

Meksika’nın Tecamac şehrinde yerel seçimler öncesi düzenlenen bir miting esnasında alana kurulan tente şiddetli rüzgara dayanamayarak uçtu. Yaklaşık 3 bin katılımcının büyük bir panikle çevreye koşuşturduğu sırada çok sayıda kişi de tentenin altında kaldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, kazada kalp krizi geçiren yaşlı bir kadının hayatını kaybettiği, 26 kişinin de yaralandığı kaydedildi. Yaralılardan 17'si olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken, diğer yaralıların tedavisi ise ayakta tamamlandı.

Tecamac şehrindeki Santa Lucia Askeri Hava Üssü'nde dün gerçekleştirilen “2023 Meksika Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı” (Famex 2023) sırasında şiddetli rüzgar nedeniyle metal malzemelerden oluşan büyük bir çadır devrilmiş, kazada aralarında çocukların da bulunduğu toplam 13 kişi yaralanmıştı.