  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Meksika’da sahte içkiden 8 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-06 14:08:31 -
Meksika’da sahte içkiden 8 kişi öldü

ANKARA (AA) - Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde sahte içki nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.

Guerrero Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, Tlapa de Comonfort kenti yakınlarında sahte içki tüketen en az 8 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, olay üzerine başlattıkları soruşturmada bölgedeki 4 dükkanda 505 şişe sahte içki ele geçirdi.

Ülkede mayıs ayında 40, nisan ayında ise 25 kişi farklı isimler altında üretilen sahte içkiler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Etil alkolün zehirli bir versiyonu olan metil alkol beyine ve diğer organlara ciddi zarar veriyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 4 katlı bina
Satılık 4 katlı bina

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı