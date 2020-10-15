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Aktüel Meksika'da, Maya Treni güzergahında 16. yüzyıl öncesinden 2 binden fazla kalıntı bulundu
Aktüel

Meksika'da, Maya Treni güzergahında 16. yüzyıl öncesinden 2 binden fazla kalıntı bulundu

Yeniakit Publisher
2020-10-15 11:27:36 -
Meksika'da, Maya Treni güzergahında 16. yüzyıl öncesinden 2 binden fazla kalıntı bulundu

MEKSİKO (AA) - Meksika'da uzmanlar, Yucatan Yarımadası'nda inşa edilmesi planlanan yolcu ve yük treni ağı projesi olan "Maya Treni" güzergahı yakınında, İspanyolların bölgeye gelişinden önceki dönemden kalma yapılara ait 2 binden fazla kalıntı tespit etti.

16. yüzyıl öncesi dönemden kalan yapıların bulunduğu alanlar, lazer darbeleriyle yüzeyin yüksek çözünürlüklü, ayrıntılı bir görüntüsünü elde etmek için kullanılan LiDAR yükselti haritalama teknolojisiyle keşfedildi.

Lazer yükselti verileri, tren için önerilen güzergahın 366 kilometresi boyunca toplam 2 bin 187 "arkeolojik eseri" ortaya koydu.

Kalıntıların bulunduğu bazı alanlarının varlığından daha önce haberdar olan uzmanlar, bunlardan bazılarının ise yeni olduğunu belirtti.

"Arkeolojik eser" teriminin, İspanyolların bölgeye gelişinden önceki dönemden kalan bir Maya evinin kalıntılarından veya oyulmuş taşlardan, tapınak platformlarının kalıntılarına kadar pek çok şey anlamına geldiği ifade ediliyor.

- "Eserlere zarar vermemek için 'özel önlemler' alınması gerekiyor"

Her bir yapı türünden kaç tane tespit edildiği belirtilmezken, Meksika Ulusal Antropoloji ve Tarih Enstitüsü, en az 91'inin meydanlar, piramit veya tapınak platformları gibi büyük ölçekli yapılar olduğunu bildirdi.

Enstitü, treni inşa edenlerin eserlere zarar vermekten kaçınmak için "özel önlemler" almaları gerektiğini aktardı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador tarafından temmuzda inşası başlatılan "Maya Treni" hattının, yaklaşık 1500 kilometre uzunluğunda olması bekleniyor.

Bölgede, "su kaynakları ve vahşi hayatı tehdit edeceği" eleştirilerine maruz kalan Maya Treni'nin, diğer yandan 80 bin kişiye iş imkanı sağlaması bekleniyor.

Projenin çevreye zarar vereceğini savunarak mahkemeye başvuran bazı Maya toplulukları, bu konuda kendilerine yeterince danışılmadığını veya projenin faydalarının kendileriyle paylaşılmayacağını savunuyor.

Bu arada, kalıntı alanlarının keşfinin ise halihazırda tartışmalı projenin ilerleyişini yavaşlatabileceği belirtiliyor.

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