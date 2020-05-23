Meksika'da mahkum kavgası: 7 ölü
ANKARA (AA) - Meksika'da bir hapishanede çıkan kavgada 7 mahkum öldü, 9 kişi yaralandı.
Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin batısındaki yüksek güvenlikli Puente Grande hapishanesinde mahkumlar ateşli silah ve sert cisimlerle birbirine saldırdı.
Yetkililer, olayda 7 mahkumun hayatını kaybettiğini, 9 kişinin yaralandığını açıkladı.
Durumun kısa sürede kontrol altına alındığını belirten yetkililer, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade etti.
Yetkililer, hapishanenin güvenliğiyle ilgili herhangi bir sorun olmadığını vurguladı.