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Dünya

Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 09:55:00 -
Meksika'da Kovid-19'dan son 24 saatte 501 kişi hayatını kaybetti

 

 

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 501 kişi yaşamını yitirdi. 

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 501 artarak 8 bin 134'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 455 artışla 74 bin 560'a ulaştı. 

Ülkede bir günde görülen en yüksek vaka ve ölüm artışları gerçekleşirken, 24 saatte Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

 

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