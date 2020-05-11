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Aktüel

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:45:03 -
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi öldü

ANKARA (AA) - Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının son 24 saatte 112 artarak 3 bin 465'e, vaka sayısının da 1562 artarak 35 bin 22'ye ulaştığını bildirdi.

Lopez-Gatell, ülkede salgından iyileşenlerin sayısını ise 17 bin 781 olarak teyit etti.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü.

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