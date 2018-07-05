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Meksika'da korkunç patlama: 17 ölü, 31 yaralı!

Atölyede meydana gelen iki patlamada 17 kişi öldü, 31 kişi yaralandı.

05 Temmuz 2018 Perşembe 21:33
Meksika'da korkunç patlama: 17 ölü, 31 yaralı!

Meksika'da havai fişek atölyesinde meydana gelen iki patlamada 17 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı.

Yetkililer, başkent Meksiko'nun kuzeyinde Tultepec'te havai fişek atölyesinde meydana gelen iki patlamada aralarında itfaiye erleri ve polis memurlarının da bulunduğu 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 31 kişinin yaralandığını bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tultepec'te haziranda havai fişek depolanan bir evde meydana gelen patlamada 7 kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.

Tultepec sakinlerinin büyük bölümünün geçimini, ev yapımı havai fişek satarak sağladığı ifade ediliyor.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2018 Perşembe 21:33
  1. Meksika
  2. havai fişek atölyesi

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