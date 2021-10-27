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Dünya Meksika'da korkunç olay! Yanmış halde bulundular
Dünya

Meksika'da korkunç olay! Yanmış halde bulundular

Meksika'nın Guanajuato kentinde bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 kişinin cesedine ulaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-10-27 05:53:00 -
Meksika'da korkunç olay! Yanmış halde bulundular

Meksika basınında çıkan habere göre, ihbar üzerine kente bağlı La Magdalena semtindeki Valle de Santiago kara yolunda inceleme yapıldı. İncelemede bir kamyonun kasasında yanmış halde 6 ceset bulan yetkililer, savcılık eşliğinde kamyondan cesetleri çıkardı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öte yandan aynı bölgede 23 Ekim'den bu yana yapılan ihbarlarda 10 cesedin bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Guanajuato kenti, Meksika'da cinayet sayısının en fazla olduğu yerlerden biri olarak geçiyor.

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