Meksika'da Kızılhaç çalışanlarına saldırı! 4 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kızılhaç'ın yardım organizasyonu sırasında düzenlenen saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.19 Kasım 2018 Pazartesi 23:46
Ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletinde, Kızılhaç çalışanlarının yardım organizasyonu düzenlediği sırada kimliği belirsiz bir grup tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
Askeri üniforma giyen saldırganların 5 kamyonet ve bir minibüsle bölgeye giderek, yardımların dağıtıldığı noktada etrafa ateş açtığı belirtildi.
Saldırıda 3'ü polis bir Kızılhaç yetkilisi olmak üzere 4 kişi yaşamını yitirdi, 6 kişi yaralandı.
Polis saldırganları yakalamak için soruşturma başlattı.
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